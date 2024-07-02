موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024 .. يحصل الموظفين خلال المناسبة سالفة الذكر على إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في جميع المصالح والجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث توافق الإجازة يوم الإثنين 8 يوليو 2024.

إجازة رأس السنة الهجرية 2024.. يصادف يوم الاثنين 8 يوليو المقبل، وفقا لما كشفت عنه الأجندة الرسمية للعطلات والإجازات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية للعام الميلادي 2024.

وفي سياق آخر يوافق يوم الأحد 30 يونيو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

الإجازات المتبقية في 2024

ثورة 30 يونيو توافق يوم الأحد الموافق 30 يونيو.

رأس السنة الهجرية توافق يوم الاثنين 8 يوليو المقبل.

ثورة يوليو توافق يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو.

ذكرى المولد النبوي الشريف يوافق يوم الاثنين 16 سبتمبر.

ذكرى نصر أكتوبر توافق يوم الأحد 6 أكتوبر.