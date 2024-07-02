الشروط التقديم في المعهد الفني للتمريض

أعلن فرع هيئة التأمين الصحي بمحافظة بني سويف، بدء التقدم للمعهد الفني للتمريض التابع للفرع بمدينة بني سويف، للعام الدراسي 2024/2025، السبت 29 يونيو الجاري ولمدة أسبوع، بحد أدنى للقبول 250 درجة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

وحّددت إدارة المعهد شروط واجراءات وضوابط التقديم للعام الدراسي 2024/2025م، بحد أدنى 250 درجة لخريجي الشهادة الإعدادية من أبناء مركز ومدينة بني سويف.

شروط وضوابط التقدم للمعهد الفني للتمريض ببني سويف

1. يجب أن يكون المجموع الأدنى للقبول للتقديم هو 250 درجة. القبول النهائي يتم للمجاميع الأعلى بعد اجتياز اختبارات القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي.



2. يجب أن تكون الطالبة مصرية الجنسية وحسنة السير والسلوك.



3. يجب أن تكون الطالبة المتقدمة من أبناء مركز إداري بني سويف.



4. الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وما يعادلها، في نفس عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية.



5. يجب الحصول على نسبة 70% في اختبارات القبول التي تشمل اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.



6. يجب تقديم تعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالبة مصدق عليه من ولي الأمر.



المستندات المطلوبة في التقديم للمعهد الفني للتمريض ببني سويف

وحددت إدارة المعهد الفني للتمريض بالتأمين الصحي في بني سويف عددًا من الإجراءات والأوراق المطلوبة وهي:

1- الدخول على موقع هيئة التأمين الصحي، والضغط على تسجيل التقديم لمدارس التمريض بالهيئة العامة للتأمين الصحى، حيث سيتم تفعيله مع فتح باب التقديم.

2- إدخال كافة البيانات المطلوبة للطالبة مع ضرورة تحديد العنوان الفعلي.

3ـ سنة الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها في ذات عام التقدم، مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية (الاسم رباعي وعنوان السكن الحالي، ورقم تليفون الطالب ورقم تليفون ولي الأمر).

4 ـ في حالة عدم مطابقة بيانات الطالبة مع الشروط المعلنة لن يتم النظر في الأوراق للطالبة المقدمة من خلال اللينك.

5ـ يتم رفع الصور بملف PDF يحتوي على التالي:

ـ صورة شهادة الميلاد.

ـ صور شخصية حديثة للطالبة.

ـ صورة الشهادة الإعدادية.

ـ صورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر وتكون سارية

ـ صورة إيصال مرافق لولى الأمر (كهرباء - مياة - غاز)

ـ بيان درجات للصفين الأول والثانى من نفس المدرسة الحاصلة منها على الشهادة الإعدادية

ـ شهادة حسن سير وسلوك

يتم طباعة بطاقة الترشيح الخاصة بالطالبة من الموقع بعد التسجيل لتقديمها للمدرسة والتوجه للمدرسة مع صور وأصل الأوراق المرفوعة للمطابقة.