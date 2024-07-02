وكيل تعليم الإسماعيلية يتابع أعمال امتحانات اليوم الخامس للثانوية العامة

تابع الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، غرفة عمليات تعليم الإسماعيلية، ومتابعة سير أعمال امتحانات.

واطمأن بحيرى، على انتظام دخول الطلاب داخل اللجان الإمتحانية بدءاً من الساعة الثامنة والربع حتى تتم عملية التفتيش فى يسر، مشدداً على استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان.

وأكد على توزيع كتيب المفاهيم واوراق الإجابة ( البابل شيت) قبل بدء الامتحان بعشر دقائق، على أن يتم توزيع الأسئلة فى تمام الساعة التاسعة، مشددًا على جميع الإدارات التعليمية بضرورة الإلتزام بكافة الضوابط والتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والتواصل اللحظى مع غرفة العمليات بالمديرية لتذليل كافة العقبات وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب .

وأكد على ضرورة التنبيه على السادة الملاحظين بتوجيه الطلاب بكتابة البيانات بدقة والحرص الشديد على تطابق رقم نموذج الإمتحان على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الاسئلة المقالية ، والمراجعة الدقيقة من قبل الملاحظ دون كتابته أى شىء نيابة عن الطالب .

وإفادة أحمد سيف مدير أمن تعليم الإسماعيلية انة لم تستقبل غرفة العمليات أى شكاوى سوى حالة ملاحظ لجان ناصر حسن حسين بمدرسة الزهور أصيب بإغماء وتم طلب الإسعاف للعلاج، متمنياً كل التوفيق والنجاح لجميع أبنائه الطلاب.