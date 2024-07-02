الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

موعد مباراة البرازيل وكولومبيا في كوبا أمريكا 2024

بوابة الوفد الإلكترونية

يصطدم منتخب البرازيل بنظيره الكولومبي ، فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكوبا أمريكا 2024.

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ويبحث منتخب البرازيل في مباراته أمام كولومبيا عن صدارة مجموعته حيث يحل وصيفا برصيد 4 نقاط خلف كولومبيا بفارق نقطتين في المقابل يحتاج منتخب كولمبيا لنقطة واحدة فقط من التعادل لحسم صدارة مجموعته.

موعد مباراة البرازيل وكولومبيا..

تنطلق أحداث مباراة البرازيل وكولومبيا  فى الرابعة فجر الأربعاء، بتوقيت القاهرة على ملعب "ليفيس ستاديوم"  فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكوبا أمريكا 2024.

واستهل منتخب البرازيل مشواره في كوبا أمريكا 2024 بالتعادل السلبي أمام كوستاريكا قبل أن يضرب باراجواي بنتيجة 4-1 فيما خطف منتخب كولومبيا بطاقة التأهل لربع نهائي بطولة كوبا أمريكا بفوزه على كوستاريكا بنتيجة 3-0 في المباراة ‎التي جمعتهما على ملعب "ستايت فارم"، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة.

 

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