محافظ أسوان يتابع جهود الاجهزة لتطبيق مواعيد فتح وغلق المحال العامة

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جهود رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بالتنسيق مع مسئولى الجهات المعنية لتطبيق التوقيتات الجديدة لمواعيد فتح وغلق المحال العامة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووفقاً لقرار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

وأكد محافظ أسوان، أن التوقيتات الجديدة بدأت من الأول من يوليو الجارى، وتستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024 بحيث تكون بالنسبة للمحال التجارية بدءاً من الساعة السابعة صباحاً، ويتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءاً، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءاً، بينما تكون مواعيد فتح المولات التجارية يومياً من الساعة العاشرة صباحاً، وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة ، وفى أيام الأجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحاً.

وأكد أن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يومياً من الساعة السادسة صباحاً ، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، مع إستمرار خدمات التيك أواى وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة في أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحاً، بينما تكون مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يومياً كما هو معمول به حالياً في التوقيتات الصيفية إعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة السابعة مساءاً ،

ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين ، كما يستثنى من المواعيد الجديدة محال البقالة والسوبرماركت والمخازن والأفران ، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات حيث يأتى تنفيذ هذه القرارات لتحقيق التوازن بين المصلحة العليا للدولة ومصلحة المواطنين فى ممارسة أنشطتهم التجارية بالشكل المطلوب .