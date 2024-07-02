إنقاذ أربعيني حاول التخلص من حياته لمروره بحالة نفسية سيئة بطما

استقبل مستشفى طما المركزي عامل في العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج مصابا بحالة تسمم إثر تناوله قرص لحفظ الغلال لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية وجرى تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طما إشارة من المستشفى المركزي بوصول "خلف . ا . ع . س" 40 سنة عامل مصاباً بحالة تسمم إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال وتم تحويله لمستشفي أسيوط الجامعي ومقيم بمركز طما .

وإنتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبسؤال كل من :- شقيقه "عرفان . ا . ع . س" 64 سنة عامل زراعي وزوجة المصاب "عدل . ك . ك . ا" 38 سنة ربة منزل يقيمان بذات الناحية أنه أثناء تواجد المذكور بالمنزل تناول قرص لحفظ الغلال مما نتج عنه إصابته لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفيا الشبهة الجنائية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر استقبل مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة طالبة في العقد الثاني من العمر تقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج مصابة بحالة تسمم إثر تناولها قرص لحفظ الغلال حال تواجدها بالمنزل لمرورها بحالة نفسية سيئة وتوفيت أثناء تلقيها الإسعافات اللازمة وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود إشارة لمركز شرطة جرجا من مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بوصول "آية . م . ع . ع" 20 سنة طالبة من مستشفي سوهاج الجامعي الجديدة مصابة بحالة تسمم إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات اللازمة تقيم بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال والدها "محمد . ع . ع . ا" 62 سنة بالمعاش – ومقيم بذات الناحية أنه أثناء تواجد نجلته المذكورة بالمنزل تناولت قرص لحفظ الغلال مما أدى لإصابتها ووفاتها لمرورها بحالة نفسية سيئة ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفي الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .