ضبط 19 ألف عبوة عصير وخل فاسد بسوهاج

شنت إدارة مراقبة الاغذية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج حملة مكبرة برئاسة الدكتور محمود مسلم مدير إدارة مراقبة الاغذية بالإشتراك مع مكتب مراقبة الاغذية بإدارة سوهاج إيهاب صابر رئيس المكتب ومحمود رفعت وخالد احمد مفتشي الاغذية بمكتب سوهاج .

جاء ذلك إستمرارا لجهود إدارة مراقبة الاغذية بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة والحملات المتواصلة على جميع مراكز المحافظة واستكمالا للحملات الرقابية السابقة وفي اطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم وتعليمات الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج وتحت اشراف الدكتورة غادة احمد مدير عام الطب الوقائي بالمديرية .

أسفرت الحملة التي تم من خلالها المرور على مخازن السلع الغذائية الأساسية بمدينة سوهاج عن ضبط مايقرب من 19000 عبوة من المشروبات الملونة والخل والعصائر المختلفة مجهولة المصدر والمغشوشة والتي قد سبق ورود تحاليل سابقة بغشها ومايقرب من 1800 لتر مشروبات غير صالحة للإستهلاك الآدمي قبل طرحها للجمهور، وتم سحب العينات اللازمة لعملية الضبط وتم إرسال المحاضر إلى النيابة العامة لتأييد عملية الضبط وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

ومن جانبه قال دكتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن حملات مراقبة الأغذية مستمرة على جميع مراكز المحافظة لضبط المخالفين وأن صحة المواطن خط أحمر .

تأتي تلك الحملات تنفيذاً لتعليمات الإدارة العامة لمراقبة الاغذية بوزارة الصحة وخطة إداره مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج وجاري الإستمرار في الحملات لضمان وصول غذاء آمن لجمهور المستهلكين.