موانئ البحر الأحمر: تداول 16 ألف طن و929 شاحنة بضائع

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 929 شاحنة و 315 سيارة.

وشملت حركة الواردات 6500 طن بضائع عامة ومتنوعة و477 شاحنة بضائع و 292 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع عامة ومتنوعة و 452 شاحنة بضائع و23 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا البحري اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي ALCUDIA EXPRESS ، الرياض وامل وتغادر الميناء السفينة بوسيدون اكسبريس، واستقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي الرياض، سينا والحرية 2 وغادرت الميناء السفينتين ALCUDIA EXPRESS وامل، كما تم تداول 2250 طن بضائع عامة ومتنوعة و295 شاحنة بضائع بميناء نويبع البحري من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للاربع سفن وهي كوين نفرتيتى، بريدج، آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 4260 راكبا بموانيها.



وحققت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر تداول 704 ألف طن بضائع عامة بمواني الهيئة خلال شهر ابريل الماضي بنسبة زيادة 11% عن الفترة المثيلة للعام الماضي حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ عن الواردات خلال نفس الفترة بكمية تداول 500 ألف طن بزيادة 146% عن الواردات التي سجلت 204 ألف طن، حيث شهد ميناء سفاجا تداول 482 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 12% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 186 ألف طن وصادر 296 ألف طن.



وشهد ميناء السويس تداول 43 ألف طن بنسبة زيادة 330% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 8 آلاف طن وصادر 35 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 88 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 10% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 10 آلاف طن وصادر 78 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 91 ألف طن فوسفات.

وقال اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة بأن زيادة طاقة تداول البضائع وزيادة الصادرات يأتي نتيجة تقليل زمن الأفراج الجمركي وأعمال التطوير التي تمت بالموانئ وإنشاء شراكات جادة بين الدولة والقطاع الخاص باستغلال إمكانيات البنية التحتية الحالية لبناء وتطوير وصيانة كافة الأرصفة والوحدات البحرية وإنشاء وتشكيل خطوط ملاحية لخدمة طموحات الدولة المصرية بإنشاء اسطول مصري يخدم مستهدفات الدولة للتصدير، بالإضافة الى، ما بذلته الدولة من جهود كبير على مدار السنوات الماضية من أجل تنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف المجالات تصب جميعها في إطار خطة تنمية الصادرات وتأهيل مستوى البنية التحتية في مصر.

