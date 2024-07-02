طلاب الكلية المصرية الصينية بجامعة قناة السويس في زيارة لشركة Lenovo ببكين

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن زيارة طلاب الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية إلى الصين تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، وتهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والثقافي بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في البلدين، بما يخدم مصلحة الطلاب ويعزز من قدراتهم العلمية والعملية.

ومن جانبه - حرص الدكتور تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية على التواصل مع الطلاب مؤكداً أن المحاضرات التي سيتم تقديمها خلال الزيارة تُعد إثراء لتجربة الطلاب التعليمية وتضيف بُعدًا جديدًا إلى رحلتهم الأكاديمية، معززًا بذلك التبادل العلمي والثقافي بين البلدين.

وفي أول أيام الزيارة - استُقبل طلاب الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس بحفاوة في مطار بكين العاصمة الدولي من قبل وفد من كلية بكين لتكنولوجيا المعلومات.

وأثناء زيارة الطلاب إلى العاصمة الصينية - أُقيم حفل استقبال خاص احتفاءً بوصولهم.

كما تم عرض برنامج الزيارة بالكامل، حيث تضمن العديد من الفعاليات والنشاطات الأكاديمية والثقافية.

وألقى مسؤولو كلية بكين لتكنولوجيا المعلومات كلمات ترحيبية، أكدوا فيها على أهمية التعاون الأكاديمي بين المؤسستين وأهمية هذه الزيارة في تعزيز التبادل العلمي والثقافي بين مصر والصين.

بعد انتهاء الحفل، قام الوفد المُرافق من كلية بكين لتكنولوجيا المعلومات باصطحاب الطلاب في جولة شاملة إلى فروع الكلية الثلاثة. خلال هذه الجولة، تعرف الطلاب على الأنشطة الأكاديمية المتنوعة والمرافق الحديثة التي تتيح للطلاب بيئة تعليمية متقدمة.

وفي إطار البرنامج - زار الطلاب شركة Lenovo، إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا، حيث أطلع الطلاب على أحدث الابتكارات والتقنيات التي تقدمها الشركة، مما أتاح لهم فرصة فريدة للتعرف على التحديات والفرص في سوق التكنولوجيا العالمية.

واختُتم اليوم الأول بحضور الطلاب لمحاضرات أكاديمية متخصصة، قدمها نخبة من الأساتذة والخبراء في مجالات التكنولوجيا المختلفة.