اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية

يؤدي اليوم الثلاثاء الموافق 2 من شهر يوليو الجاري، طلاب الشهادة الثانوية العامة بمحافظة سوهاج، إمتحان مادة اللغة الإنجليزية، في ماراثون الدور الأول، لعدد 27 ألفا و733 طالبا وطالبة بشعبتي العلوم والرياضيات والشعبة الأدبية، وسط إجراءات إحترازية وأمنية مشددة، وعدم تأخر دخول الطلاب اللجان والالتزام بفتحها من الساعة 8.15 صباحا، لمنح الطلاب الوقت الكافي لإنهاء إجراءات التفتيش، وعدم تأخير تسلم الطلاب ورق الأسئلة عن الموعد المحدد لبداية الإمتحان في تمام الساعة التاسعة صباحا .

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، بقيادة الدكتور ياسر محمود وكيلالوزارة، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، قد أنهت استعدادتها لانطلاق ماراثون إمتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية العامة، للعام الدراسي 2024، والتي بدأت فعالياتها أول يوم الإثنين الموافق 10 من شهر يونيو الجاري، بالمواد التي لا تضاف للمجموع، وتنتهِي يوم 20 من شهر يوليو القادم.

ومن جانبه قال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، ان عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام بلغ 27 ألفا 733 طالبا وطالبة، موزعين على 74 لجنة، وعدد 12 لجنة احتياطي، مشيرا إلى أن المديرية أنهت كافة استعداداتها لانطلاق الإمتحانات، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من المديريات الخدمية، والجهات الأمنية، والوحدات المحلية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنه تم توفير كافة التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين وتوفير الأجواء اللازمة لأداء الامتحانات، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين، وخطوط السير من وإلى اللجان، وتوفير كافة احتياجاتهم، وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة ووصولها اللجان، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

ووجه اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، بتوفير كافة التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين وتوفير الأجواء اللازمة لأداء الامتحانات، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين، وخطوط السير من وإلى اللجان، وتوفير كافة احتياجاتهم، وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة ووصولها اللجان، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية .

وأكد محافظ سوهاج على ضرورة التنسيق والتواصل بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، والغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز لتلقي أية بلاغات والتعامل معها بشكل فوري، وكلف رؤساء المدن بالمتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر كافة التيسيرات اللازمة بمحيط اللجان، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة، ومنع الباعة الجائلين، ورفع الإشغالات، وذلك لتوفير الهدوء في محيط لجان الإمتحانات.