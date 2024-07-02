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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

جامعات ومدارس

اليوم.. مهرجان مشروعات التخرج بقسم الإذاعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

كلية الإعلام جامعة
كلية الإعلام جامعة القاهرة

يعقد قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة ثريا البدوي عميد الكلية، وإشراف الدكتورة شيماء ذو الفقار رئيس قسم الإذاعة. 

ويعقد مهرجان مشروعات تخرج القسم، اليوم  (الثلاثاء) ويستمر لمدة يومين.

مشروعات قسم الإذاعة والتلفزيون 

ويشهد هذا العام تنافسا في مشروعات قسم الإذاعة والتلفزيون بين 9 أفلام تسجيلية، و5 حملات تسويق اجتماعي، وما يقرب من 10 مشاريع إذاعية تتنوع موضوعاتهابين الوطنية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية.

وحصل عدد من مشروعات التخرج في قسم الأذاعة والتليفزيون على رعاية شرفية من وزارات التعليم العالي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والشباب والرياضة، والبيئة، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والمجلس القومي للمرأة، ومبادرة جامعات مستدامة،، ودار الإفتاء المصرية.

وفي إطار فعاليات مهرجان قسم الإذاعة والتلفزيون وبالتزامن مع الاحتفال بمرور 71 عامًا على إنشاء إذاعة صوت العرب، سيتم تكريم عدد من الإذاعيين ممن تقلدوا رئاسة صوت العرب، وهم (الإذاعية الكبيرة أمينة صبري، والإذاعية الكبيرة نبيلة مكاوي، والإذاعية الدكتورة لمياء محمود، والإذاعية منال هيكل، ومحمد مرعي ومحمد فهيم وزينهم البدوي).

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