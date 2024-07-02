توافد طلاب الثانوى الأزهرى على اللجان لأداء امتحان اللغة الاجنبية الأولى بالإسكندرية

بدأ طلاب وطالبات الثانوية الأزهرى 2024، القسم الأدبى التوافد على لجان سير الامتحانات صباح اليوم الثلاثاء لاداء امتحان اللغة الاجنبية الاولى ، لبدء إجراءات التفتيش بالعصا الإلكترونية للكشف عن الأجهزة الإلكترونية والهاتف المحمول. كما حرص العشرات من أولياء الأمور على التواجد أمام اللجنة برفقة ذويهم من الطلاب، للاطمئنان عليهم قبل دخول اللجان، بالإضافة إلى افتراش العشرات منهم الأرصفة،

ومنع مسؤولي اللجان الطلاب من اصطحاب أي أجهزة إلكترونية قد تستخدم في الغش، مثل الساعات والسماعات وأجهزة التابلت والبلوتوث والنظارات الذكية.

شهدت لجان امتحانات الثانوى الازهرى 2024، إجراءات مشددة لتفتيش الطلاب والطالبات بالعصا الإلكترونية قبل دخولهم إلى الامتحان ، للتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية «موبايل، وسماعات، وساعات سمارت أو إلكترونية»، والسماح بدخول الطالب للجنة الامتحان من الساعة الثامنة و50 دقيقة، على أن يتم توزيع ورقة الأسئلة على الطلاب مع بدء الوقت المخصص للامتحان وهو التاسعة صباحا.

ويشدّد قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والتأكد من انتظام الطلاب والمراقبين في اللجان، والعمل على توفير بيئة امتحانية تتسم بالهدوء والاستقرار.

قامت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبيل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

كما يؤكد قطاع المعاهد الأزهرية على جاهزية اللجان واستعداداتها لحدوث أي طارئ لاتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على سلامة الطلاب.

بتكليف من الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الازهرية قامت الدكتورة نوال حسني، رئيس الإدارة المركزية لرعاية للطلاب، بقطاع المعاهد الأزهرية، بمتابعة أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لجنة المدينة المنورة بالعامرية بمنطقة الإسكندرية الازهرية، وذلك للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات.

مؤكدة على ضرورة التحقق من الانضباط والالتزام بالتعليمات داخل اللجان وكذلك التأكد من تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالإدارة المركزية للامتحانات، والتأمين للجان من رجال الشرطة، وتوفير كافة الخدمات الصحية، بما يسهم في الحفاظ على سير أعمال الامتحانات، مع توفير كافة الأجواء الهادئة المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، والتواصل اليومي مع غرفة العمليات بالمنطقة.