سعر المانجو بأنواعها في سوق العبور اليوم

يحمل فصل الصيف مع حرارته الشديدة أصناف مختلفة من الفواكه الشهية الطازجة التي يعشقها الكثيرون وينتظرون هذا الوقت من العام لتناولها وعلى رأسها المانجو التي تتعدد أنواعها في الأسواق.

ومع اختلاف الأسعار بشكل يومي تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية سعر المانجو المختلفة بجانب أسعار أنواع الفاكهة الصيفية في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو وفق أخر تحديث لموقع السوق الإلكتروني..

سعر المانجو

سعر المانجو الزبدية من 17 لـ 19 جنيها.

سعر المانجو السكري تتراوح من 20 لـ 25 جنيه.

سعر مانجو سنارة من 18 لـ 20 جنيه.

سعر المانجو العويس من 30 إلى 35 جنيه.

سعر المانجو الهندي والتيمور من 19 لـ 25 جنيه.

سعر المانجو البلدي من 15 لـ 18 جنيها.

سعر مانجو الفص من 40 لـ 70 جنيه.

سعر المانجو الفونس من 20 لـ 30 جنيه.

سعر المانجو الصديقة من 11 إلى 22 جنيها.

سعر مانجو نعومي من 30 لـ 35 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم 2-7-2024

أسعار العنب

سعر العنب البناتي الأصفر من 17 لـ 29 جنيه.

سعر العنب البناتي الأحمر من 25 لـ 35 جنيه.

سعر العنب الأسود والكرمسن من 20 لـ 30 جنيه.

أسعار البطيخ

سعر البطيخ (8:10 كيلو) من 64 لـ 80جنيها.

سعر البطيخ (6:8 كيلو) من 42 لـ 56 جنيه.

سعر البطيخ (4:6 كيلو) من 24 لـ 36 جنيها.

سعر كيلو التفاح المصري من 17 إلى 27 جنيها.

سعر التفاح الأمريكي الإيطالي (كرتونة 20 كيلو) تراوح من 40 لـ 90 جنيه.

سعر البرتقال الصيفي بين 6.5 لـ 7 جنيه.

سعر برقوق سنتا روزا من 30 إلى 50 جنيه.

فيما جاء سعر الموز الصعيدي تراوح بين 8 لـ 12 جنيها.

سعر التين البرشومي تراوح بين 15 إلى 25 جنيه.

سعر الخوخ البلدي العريشي من 20 لـ 50 جنيها.

سعر الكانتلوب من 10 لـ 12 جنيها.

سعر الشمام من 10 إلى 12 جنيه.

سعر البلح السيوي من 35 إلى 65 جنيها.