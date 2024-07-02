مع ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح للتخلص من البقع الشمسية

مع ارتفاع درجات الحرارة وتعرض البلاد لموجات شديدة الحرارة في فصل الصيف، نحاول دائما تجنب التعرض لأشعة الشمس الغير صحية والتي تبدأ بعد الساعة العاشرة وتستمر حتى الساعة الرابعة، خوفًا على صحتنا بشكل عام وللحفاظ على بشرتنا بشكل خاص، حيث أن التعرض لأشعة الشمس يسبب أضرار كثيرة للبشرة منها البقع الشمسية.

طرق التعامل مع البقع الشمسية

ووفق لموقع "stylecraze"، فإن البقع الشمسية عبارة عن بقع بنية مسطحة على الجلد، وتعتبر عيوب جلدية مفرطة التصبغ وتعرف أيضًا باسم النمش الشمسي، ويمكن أن يكون هذا النوع من تغير لون الجلد نتيجة للتعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، وإذا كنت تعاني من البقع الشمسية، فهناك بعض النصائح للتخلص منها، مثل:

استخدام مستحضرات العناية بالوجه المضادة للإسمرار

يمكن أن يساعدك علاج الوجه المضاد للاسمرار على مكافحة البقع الناتجة عن أشعة الشمس والتصبغات، كما يمكنك استخدام مجموعة علاج الوجه المضاد للاسمرار في المنزل أو طلبها من أحد المتخصصين في المراكز الصحية أو صالونات التجميل أو عيادات الجلد.

تجنب التعرض المباشر للشمس

حاول ألا تخرج كثيرًا في الشمس إذا كنت قد اكتسبت سمرة بالفعل، وإذا اضطررت للخروج فمن الأفضل أن تحمل معك شمسية، كما يفضل أيضًا ارتداء ملابس فضفاضة قطنية ذات ألوان فاتحة، وابتعد عن الألوان الداكنة، فكلما كانت ملابسك بسيطة، كان ذلك أفضل لبشرتك.

استخدم واقي الشمس

يعد استخدام واقي الشمس ضروريًا طوال العام وليس فقط خلال أشهر الصيف، فيحمي واقي الشمس بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة للشمس ويمنع علامات الشيخوخة، ولكن عليك اختيار واقيًا من الشمس يحتوي على عامل حماية من الشمس SPF 30 أو أعلى.

البقع الشمسية وطبيب الأمراض الجلدية

البقع الشمسية ليست ضارة، فهي تنتج عن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، ويمكنك تحسين هذه الحالة من خلال اتخاذ بعض التدابير الوقائية، ولكن في بعض الأحيان قد تكون علامات السرطان على بشرتك مثل البقع الشمسية، فإذا لاحظت نموًا سريعًا وخلل في البقع الداكنة أو الكثير من البقع الشمسية، فيجب عليك فحصها والتوجه سريعًا لطبيب الأمراض الجلدية.