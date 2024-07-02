ارتفاع الدولار مع ارتفاع العائدات الأمريكية بسبب احتمالية فوز ترامب

ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين ليقترب لأعلى مستوى له في 38 عاما، اليوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو، وذلك بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع ارتفاع توقعات فوز الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة مرة أخرى.

ووفق لوكالة "رويترز"، ارتفع الدولار قليلا أمام الين إلى 161.56 ين اليوم الثلاثاء، ليظل قريبا من أعلى مستوى سجله خلال الليل عند 161.72 ين، وهو مستوى لم نشهده منذ ديسمبر عام 1986.

وارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بنحو 14 نقطة أساس إلى 4.479% في بداية الأسبوع. وعزا المحللون هذه الخطوة إلى توقعات فوز ترامب بالرئاسة، مما أدى إلى زيادة التعريفات الجمركية والاقتراض الحكومي. وبلغ العائد لأجل 10 سنوات 4.4534% في ساعات طوكيو.

ومن المقرر أن يشهد اليوم يخرج الرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي "جيروم باول" ويتحدث في فعالية يستضيفها البنك المركزي الأوروبي، مما يسلط الضوء على مسار السياسة النقدية الأميركية في أسبوع سيشهد العديد من تقارير التوظيف التي تحظى بمتابعة وثيقة بما في ذلك بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة اليوم.

وقال كريس ويستون ، رئيس الأبحاث في بيبرستون، إن الأداء المتعثر للرئيس جو بايدن في المناظرة الأسبوع الماضي كان هو المحفز وراء ارتفاع العائد، لكن المحفز الإضافي جاء مع حكم المحكمة العليا أمس الاثنين بأن ترامب يتمتع بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية بشأن محاولاته لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020

وقال ويستون "إن تجار السندات يراقبون الاحتمالات المتزايدة لفوز ترامب بالبيت الأبيض، كما أن السوق تشعر بأن ولاية ترامب الثانية ستكون تضخمية".. بحسب “رويترز”.

ضعف الين واستقرار اليورو أمام الدولار

أما عن الين، فشهد ضعف مع رفع حالة التأهب القصوى لدى المتعاملين تحسبا لتدخل اليابان بعد أن أنفقت السلطات نحو 9.8 تريليون ين (60.65 مليار دولار) في الأيام الممتدة من أواخر أبريل وأوائل مايو عندما هبطت العملة إلى 160.82 ين للدولار، بينما حافظ اليورو على مكانته مقابل الدولار الأمريكي، حيث انخفض بنسبة 0.07% إلى 1.0733 دولار، بعد أن ارتفع إلى 1.0776 دولار أمس للمرة الأولى منذ 13 يونيو.