أسعار العملات الأجنبية صباح اليوم

جاء سعر العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية "الجنيه"، اليوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو، مستقرة في البنك المركزي المصري وذلك قبل بدء التعاملات الصباحية.

وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات إخبارية مستمرة لقرائها نرصد أسعار الصرف الرسمية للعملات الأجنبية مقابل الجنيه، وفقًا لأخر تحديث بالموقع الإلكتروني للبنك.

سعر العملات الأجنبية اليوم 2-7-2024

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم 48.20 جنيه للشراء، 48.34 جنيه للبيع

سعر اليورو أمام الجنيه اليوم 51.80 جنيه للشراء و 51.97 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه اليوم 61.08 جنيه للشراء و 61.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي أمام الجنيه اليوم 35.21 جنيه للشراء و 35.32 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه اليوم 6.94 جنيه للشراء و 6.96 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه اليوم 53.46 جنيه للشراء و 53.65 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه اليوم 29.92 جنيه للشراء و 30.00 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه اليوم 6.63 جنيه للشراء و 6.65 جنيه للبيع.

الجدير بالذكر أن أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر تتأثر بشكل كبير مع استمرار الصراعات بالشرق الأوسط والعديد من دول العالم خاصة مع تصاعد الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، والصراع في السودان والحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وغيرها من الاحداث الساخنة الدولية.