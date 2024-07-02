جامعة بنها تواصل القوافل الطبية لمؤسسة الأيتام بمدينة بنها

واصلت جامعة بنها من تنظيم القوافل الطبية، حيث نظمت الجامعة قافلة طبية لمؤسسة الأيتام للبنين ببنها، وذلك في إطار دورها المجتمعي والخدمي لخدمة المجتمع المحلي.



وجاءت القافلة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد جمال الدين الأشهب عميد كلية الطب البشري، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، وبالتنسيق مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها علي استمرارية إطلاق وتنظيم القوافل الطبية لدعم أهالينا بمحافظة القليوبية ، ولخدمة المجتمع المحلى وتقديم كافة الرعاية لمختلف الفئات في شتى المجالات.



وأضاف الدكتور السيد فودة أن القافلة الطبية تأتي ضمن خطة عمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتى تأتى لتلبية احتياجات المجتمع من القوافل المتكاملة .

من ناحية أخري قامت الدكتورة نرمين عدلي و رانيا معتز بتفقد أعمال القافلة الطبية التي شارك فيها أطباء من كلية الطب في تخصصات الباطنة العامة والعظام والرمد والنفسية والعصبية.