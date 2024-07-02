رئيس جامعة بنها الأهلية يوجه بتنفيذ مشروعات بحثية في مجالات ترشيد استهلاك الطاقة

جامعة بنها الأهلية تشكل لجنة لتنظيم ومتابعة خطة ترشيد استهلاك الكهرباء.. ودراسة إنشاء محطة طاقة شمسية بأسطح بنايات الجامعة..



أصدر الدكتور جمال سوسة القائم بأعمال رئيس الجامعة قرارًا بتشكيل لجنة لترشيد استهلاك الطاقة وذلك في إطار حرص الجامعة على ترشيد استهلاك الطاقة توافقًا مع جهود الدولة المصرية لترشيد استهلاك الكهرباء وبهدف الحفاظ علي البيئة والتغلب علي مخاطر التغير المناخي تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأوضح الدكتور جمال سوسة أن اللجنة سوف تعمل على دراسة أولويات استخدام مصادر الطاقة بمختلف أنواعها، وسبل ترشيد الطاقة المتاحة وذلك بما يتوافق مع طبيعة وحاجة العمل بالجامعة كما ستعمل اللجنة على وضع خطة متكاملة لآليات الترشيد ومتابعة تنفيذ محاور خفض الاستهلاك مشيرًا إلى قيام الجامعة بدراسة إنشاء محطة طاقة شمسية بأسطح بنايات الجامعة.

رئيس الجامعة يوجه بتنفيذ مشروعات بحثية في مجالات ترشيد استهلاك الطاقة ويرصد مكافأت لها

كما وجه رئيس الجامعة برصد مكافأت تحفيزية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين المهتمين بتنفيذ مشروعات بحثية تطبيقية في مجالات ترشيد استهلاك الكهرباء، وتوجيه الدعم المطلوب لتنفيذ المشروعات البحثية لتحسين كفاءة الخلايا الشمسية للاستخدامات المختلفة. كما وجه " سوسة" بالقيام بأنشطة توعوية لمنسوبي الجامعة بشأن أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء وإلزام الطلاب والعاملين بإغلاق الأجهزة الكهربائية مثل شاشات العرض وأجهزة الكمبيوتر بعد الانتهاء من استعمالها لتقليل هدر الكهرباء.

وأوضح الدكتور جمال سوسة أن كافة منشآت الجامعة مصممة وفقًا لمعايير المباني الخضراء والكود المصرى لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالإضافة إلى تطبيق نظام فصل الأحمال الكهربائية بالمباني، كما أن المباني معزولة بشكل يقلل من احتياجها في فصل الصيف إلى تشغيل مكيفات الهواء وذلك طبقًا لمعايير العمارة الخضراء.

مضيفًا أن الجامعة حريصة على الاستغلال الأمثل للإضاءة الطبيعية نهارًا -بديلًا عن استخدام المصابيح الكهربائية- كذلك استخدام الاضاءات والشاشات الموفرة للطاقة داخل المدرجات وقاعات التدريس، بجانب قيام الجامعة بتخفيض إضاءة الطرقات والمداخل بالحرم الجامعي والعمل على خطوط الطوارئ فقط مع المتابعة المستمرة ومراجعة كافة مرافق الكهرباء بالجامعة وضمان سلامتها واستيفائها معايير التشغيل للحد من الطاقة الكهربائية، كما تقوم الجامعة بفصل التيار الكهربائي عن كافة المنشآت التابعة لها بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية.



من الجدير بالذكر أن الجامعة قامت بتنفيذ مشروع بحثي لتحسين كفاءة الخلايا الشمسية عن طريق المواد متغيرة الحالة مع الكربون الرغوي وتم نشر البحث في إحدي المجلات الدولية المصنفة عالميا Q1، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع بحثي آخر لتحسين كفاءة الخلايا الشمسية وتسخين المياه للاستخدامات المنزلية بواسطة المواد متغيرة الحالة و جاري النشر العلمي.