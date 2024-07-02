محافظة جنوب سيناء تواصل احتفالاتها بذكرى 30 يونيو

شهد اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، لليوم الثاني علي التوالي احتفالية فنية بمناسبة ذكرى 30 يونيو بالتعاون مع فرع ثقافة جنوب سيناء، وأقيم الحفل برعاية تحت رعاية محافظ جنوب سيناء، وذلك بالمسرح المكشوف بالممشي السياحي بمدينة شرم الشيخ، بدء الحفل بالسلام الوطني، ثم قدمت فرقة بورسعيد للموسيقى العربية بقيادة المايسترو رجب الشاذلي.

وأثنى محافظ جنوب سيناء علي الفرقة، وما تقدمه من اغاني وطنية وتراثية وشكر رئيس هيئة قصور الثقافة لتعاونه مع المحافظة، وقرر مكافأة الفرقة لمشاركتها المتميزة علي مدار يومين بشرم الشيخ.

حضر الاحتفال الدكتورة ايناس سمير، نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، و احمد فريج مدير الثقافة بالمحافظة، وعدد من المستثمرين ورجال الاعمال، ولفيف من القيادات التنفيذية، وجمع من أهالي مدينة شرم الشيخ.

وفي سياق أخر - نظمت محافظة جنوب سيناء، احتفالية كبرى على المسرح المكشوف بالحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ، احتفالًا بالذكري الحادية عشر لثورة 30 يونيو، وشهد الاحتفالية اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد شعير السكرتير المساعد، والمهندس تامر مكرم، رئيس جمعية مستثمري شرم الشيخ، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ورجال الأعمال والمستثمرين بشرم الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعواقل ومشايخ القبائل البدوية.

وتضمنت مجموعة من الأغاني الوطنية لفريق كورال شرم الشيخ، وعروض الجمباز، واستعراضات فرقة طور سيناء للفنون الشعبية، وأغاني وطنية لمطربة جنوب سيناء الاولى أروى صالح وأغاني وطنية لبعض مواهب أبناء جنوب سيناء، واختتمت فرقة بورسعيد للموسيقى العربية بباقة متنوعة من الأغاني التراثية والوطنية، قدمت خلالها "كوكتيل وطني" جماعي، "ياحبيبتي يامصر"، غناء جنى عادل، "الارض ارضنا" غناء محمد كمال، "أن كان علي القلب مفيش غيرك" غناء محمد النوتي، "مطلوب من كل وطني"، غناء الاء مجدي، كما قدمت وفاء اسماعيل "عيون القلب" ، بقياده المايسترو رجب الشاذلي.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن ثورة 30 يونيو جاءت تأكيدًا لإرادة الشعب المصري في التغير، وشاهده على نجاح هذا الشعب العظيم في التغيير ورسم خريطة طريق جديدة لإدارة البلاد، و أبهروا العالم بتجسيد مدى التلاحم والتكاتف بين الشعب وقواته المسلحة والشرطة المدنية، للحفاظ على الهوية المصرية والثقافة الوطنية ، وإنقاذ البلاد من الفرقة والدمار.