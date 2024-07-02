حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

مع استمرار ارتفاع الحرارة تدريجيًا

يشهد اليوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024، طقس حار إلى شديد الحرارة، حيث يستمر الارتفاع الطفيف والتدريجي في درجات الحرارة على أغلب المحافظات بقيم تتراوح بين (2-3) درجات، يصاحبه نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها بشأن حالة الطقس اليوم، أن تكون شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة اليوم 2-7-2024

أما عن درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة في بعض المدن والمحافظات اليوم فجاءت كالتالي:

درجة الحرارة في القاهرة .. 25 و37

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 23 و31

درجة الحرارة في بنها .. 24 و36

درجة الحرارة في كفر الشيخ .. 24 و35

درجة الحرارة في المنصورة .. 24 و36

درجة الحرارة في الزقازيق .. 24 و36

درجة الحرارة في طنطا .. 22 و35

درجة الحرارة في دمياط .. 24 و32

درجة الحرارة في بورسعيد .. 24 و34

درجة الحرارة في الإسماعيلية .. 24 و38

درجة الحرارة في السويس .. 24 و38

درجة الحرارة في العريش .. 23 و33

درجة الحرارة في رفح .. 23 و33

درجة الحرارة في رأس سدر .. 26 و38

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 16 و33

درجة الحرارة في الطور .. 26 و40

درجة الحرارة في طابا .. 26 و36

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 30 و39

درجة الحرارة في العلمين .. 22 و32

درجة الحرارة في مطروح .. 23 و30

درجة الحرارة في السلوم .. 23 و32

درجة الحرارة في سيوة .. 22 و 38

درجة الحرارة في الغردقة .. 30 و40

درجة الحرارة في مرسى علم .. 30 و40

درجة الحرارة في الفيوم .. 24 و37

درجة الحرارة في بنى سويف .. 24 و38

درجة الحرارة في المنيا .. 24 و39

درجة الحرارة في أسيوط .. 25 و40

درجة الحرارة في سوهاج .. 26 و40

درجة الحرارة في قنا .. 29 و41

درجة الحرارة في الأقصر .. 29 و42

درجة الحرارة في أسوان .. 29 و43

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 25 و41

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 28 و42

درجة الحرارة في شلاتين .. 28 و39

درجة الحرارة في حلايب .. 29 و36

درجة الحرارة في أبو رماد .. 28 و38

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 27 و34