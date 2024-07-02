محافظ جنوب سيناء يفتتح مطاعم للوجبات السريعة بالممشى السياحي بشرم الشيخ

افتتح اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، فرع مطعم "هارت أتاك" بالممشى السياحي بشرم الشيخ " السلام بوليفار، يأتي ذلك في اطار استكمال الأنشطة بالممشى السياحي، وتوفير أنشطة متنوعة تكون اضافة الجديدة بالمدينة، وعنصر جذب سياحي، وتنوع المطاعم لإرضاء الأذواق المختلفة من كافة جنسيات العالم.

رافق المحافظ خلال الافتتاح،الدكتورة ايناس سمير، نائب المحافظ اللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد، اللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، والنائب سيد عوض، عضو مجلس النواب عن جنوب سيناء، ومستشاري المحافظ، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين بشرم الشيخ، وكان في استقبالهم المهندس خالد الغنام مالك المطعم والعاملين به.

ويعد هارت أتاك أحد أشهر مطاعم الوجبات السريعة المصرية التي تتميز بالجودة العالية مما أهلها لمنافسة كبرى العلامات التجارية العالمية وجعله قبلة للرواد في جميع أنحاء مصر كما يتميز هارت أتاك بتنوع المنتجات فضلا عن أسعارها المنافسة بقوة مقابل خدمة عالية.