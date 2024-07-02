محافظ جنوب سيناء يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة دهب

اعتمد اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء المخطط الاستراتيجي العام لمدينة دهب تمهيدا للتصديق عليه من رئاسه مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال عرض المهندس مصطفى عبده احمد مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ، لوحات المخطط الاستراتيجي العام لمدينة دهب بمسطح إجمالي 4373.29 فدان بطاقة استيعابية 69020 نسمة والتي سبق موافقة وزارة الدفاع عليها بالموافقة رقم 3579 لسنة 2024.

وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، والمهندس الاستشاري كرم معوض، مستشار المحافظ للتخطيط العمراني.

ويشار إلى أن المخطط يتضمن استعمالات الأراضى والمشروعات المقترحة حتى سنة 2050 وذلك لتنفيذ خريطة التنمية الشاملة و المتكاملة على أرض مدينة دهب لكافة مجالات التنمية.

وفي سياق أخر - نظمت محافظة جنوب سيناء، احتفالية كبرى على المسرح المكشوف بالحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ، احتفالًا بالذكري الحادية عشر لثورة 30 يونيو، وشهد الاحتفالية اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد شعير السكرتير المساعد، والمهندس تامر مكرم، رئيس جمعية مستثمري شرم الشيخ، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ورجال الأعمال والمستثمرين بشرم الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعواقل ومشايخ القبائل البدوية.

وتضمنت مجموعة من الأغاني الوطنية لفريق كورال شرم الشيخ، وعروض الجمباز، واستعراضات فرقة طور سيناء للفنون الشعبية، وأغاني وطنية لمطربة جنوب سيناء الاولى أروى صالح وأغاني وطنية لبعض مواهب أبناء جنوب سيناء، واختتمت فرقة بورسعيد للموسيقى العربية بباقة متنوعة من الأغاني التراثية والوطنية، قدمت خلالها "كوكتيل وطني" جماعي، "ياحبيبتي يامصر"، غناء جنى عادل، "الارض ارضنا" غناء محمد كمال، "أن كان علي القلب مفيش غيرك" غناء محمد النوتي، "مطلوب من كل وطني"، غناء الاء مجدي، كما قدمت وفاء اسماعيل "عيون القلب" ، بقياده المايسترو رجب الشاذلي.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن ثورة 30 يونيو جاءت تأكيدًا لإرادة الشعب المصري في التغير، وشاهده على نجاح هذا الشعب العظيم في التغيير ورسم خريطة طريق جديدة لإدارة البلاد، و أبهروا العالم بتجسيد مدى التلاحم والتكاتف بين الشعب وقواته المسلحة والشرطة المدنية، للحفاظ على الهوية المصرية والثقافة الوطنية ، وإنقاذ البلاد من الفرقة والدمار.