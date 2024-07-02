محافظ جنوب سيناء يفتتح مجمع ملاعب بشرم الشيخ

افتتح اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، مجمع ملاعب " بادل" الخاص بنادي شرم كلوب يرافقه الدكتورة ايناس سمير، نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس تامر مكرم، رئيس جمعية المستثمرين بشرم الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية، وكان في انتظارهم ياسر ابو الزين مالك الملاعب.

ويشار الي ان المشروع يشمل ٤ ملاعب بادل تنس وعدد ٢ ملعب بيتبول تلعب بالقدم والرأس وتلعب بكره قدم، بالإضافة الي كروس فت مبني خدمي لخدمة الملاعب ، وصالة ألعاب إلكترونية وكافتيريا.

وفي سياق أخر - نظمت محافظة جنوب سيناء، احتفالية كبرى على المسرح المكشوف بالحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ، احتفالًا بالذكري الحادية عشر لثورة 30 يونيو، وشهد الاحتفالية اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد شعير السكرتير المساعد، والمهندس تامر مكرم، رئيس جمعية مستثمري شرم الشيخ، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ورجال الأعمال والمستثمرين بشرم الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعواقل ومشايخ القبائل البدوية.

وتضمنت مجموعة من الأغاني الوطنية لفريق كورال شرم الشيخ، وعروض الجمباز، واستعراضات فرقة طور سيناء للفنون الشعبية، وأغاني وطنية لمطربة جنوب سيناء الاولى أروى صالح وأغاني وطنية لبعض مواهب أبناء جنوب سيناء، واختتمت فرقة بورسعيد للموسيقى العربية بباقة متنوعة من الأغاني التراثية والوطنية، قدمت خلالها "كوكتيل وطني" جماعي، "ياحبيبتي يامصر"، غناء جنى عادل، "الارض ارضنا" غناء محمد كمال، "أن كان علي القلب مفيش غيرك" غناء محمد النوتي، "مطلوب من كل وطني"، غناء الاء مجدي، كما قدمت وفاء اسماعيل "عيون القلب" ، بقياده المايسترو رجب الشاذلي.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن ثورة 30 يونيو جاءت تأكيدًا لإرادة الشعب المصري في التغير، وشاهده على نجاح هذا الشعب العظيم في التغيير ورسم خريطة طريق جديدة لإدارة البلاد، و أبهروا العالم بتجسيد مدى التلاحم والتكاتف بين الشعب وقواته المسلحة والشرطة المدنية، للحفاظ على الهوية المصرية والثقافة الوطنية ، وإنقاذ البلاد من الفرقة والدمار.

وأكد المحافظ في كلمته، أن الشعب المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاعوا إعادة سفينة الوطن للمسار الصحيح نحو تحقيق الأمن والأمان والاستقرار، وبدأت مصر عهد جديد من البناء والتنمية، وحققت العديد من الإنجازات التي شهد بها العالم على مدار السنوات الماضية.

ووجه المحافظ التهنئة للرئيس السيسي، والقوات المسلحة والشرطة المصرية ومواطني جنوب سيناء بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشر لثورة الثلاثين من يونيو، التي وضعت اللبنة الأولى في بناء الجمهورية الجديدة، وخير دليل الطفرة التنموية التي شهدتها جنوب سيناء من خلال الفترة الحالية فى تلبية لاحتياجات المواطنين، وخاصة داخل القرى والوديان والتجمعات البدوية، بالتوازي مع إحداث تطوير شامل للمدن.