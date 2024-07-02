قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في مقابلة مع قناة إم 1 التلفزيونية إن سياسة الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تغيير لأنه بدلاً من السلام هناك تهديد بالحرب، وبدلاً من النظام العام هناك هجرة غير شرعية متفشية.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال أوربان ردا على سؤال حول الوضع في الاتحاد الأوروبي، إن التغييرات ضرورية هناك لأن "شيئا ما حدث خطأ، ويريد شعب أوروبا السلام، لكننا لم نتمكن من منع الحرب الروسية الأوكرانية، وعندما اندلعت، لم نتمكن من عزلها...لذلك، بدلا من السلام، يحصل الأوروبيون اليوم على الحرب، وبدلا من النظام والأمن - الهجرة والتهديد الإرهابي".

وأعرب عن أمله في أن تتمكن القوى اليمينية المحافظة، وخاصة تحالف الأحزاب الثلاثة الذي تأسس في 30 يونيو في فيينا، من إحداث التغييرات في الاتحاد الأوروبي.

