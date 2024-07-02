محسن محيي الدين يكشف قصة فيلمه المرفوض من الرقابة

حل الفنان محسن محيي الدين ضيفًا مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" المذاع عبر قناة الحياة وكشف خلال الحلقة عن العديد من كواليس حياته وأعماله الفنية، وأبرزها حديثة عن فيلمه الذي رفضته الرقابة.

وقال خلال لقائه: "عملت فيلم انتفاضة سنة 1993، بعد ما شعرت باستفزاز من سفر 5 آلاف مصري إلى إسرائيل وزواجهم وإنجابهم هناك".

وأضاف: "الفيلم كان يتساءل هل بعد انتصار أكتوبر 1973 أولادنا يروحوا هناك لأنهم لا يجدون هنا مستقبلا لهم، وأولادهم طبقا للشريعة اليهودية يهود، ويكون عندك 5 آلاف جاسوس غير أولادهم".

وتابع: "خليت بطل الفيلم يركب عربية علشان يشتغل في الجدارعندهم، وهذا المشهد موجود في فيلم ولاد العم، وأيضا مشهد قيام الأولاد برسم العلم، ولما قدمت الفيلم حصل هجوم فظيع وكان رفض الرقابة بسبب إن بالنسبة لهم إحنا بنرجع أولادنا مش بنوديهم هناك".

من هو محسن محي الدين

فنان مصري تخرج في معهد السينما قسم الإخراج، اكتشفه يوسف شاهين ودخل مباشرة لأدوار البطولة.

أخرج فيلم شباب على كف عفريت عام 1990، غير أنه فاجأ الوسط الفني باعتزاله وزوجته الممثلة نسرين باعتزال الفن، إلا أنه قرر العودة مرة أخرى للمجال الفني من خلال فيلم الخطاب الأخير بعام 2013 وذلك بعد اعتزال دام 23 عامًا.

وشارك في موسم رمضان الماضي في مسلسل "المداح: أسطورة العودة"، بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، ودنيا عبدالعزيز، وخالد سرحان، ومحمد عز، وحنان سليمان، وتامر شلتوت، وصبحي خليل.