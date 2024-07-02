نجم إسبانيا السابق : فرنسا وانجلترا مازالا مرشحين للتتويج باليورو

تحدث ماركوس سينا نجم منتخب اسبانيا الأسبق وفيا ريال ، والمتوج مع منتخب بلاده بلقب أمم أوروبا ٢٠٠٨ عن حظوظ عدد من منتخبات أوروبا في التتويج باليورو.

وقال خلال تصريحات إعلامية: هناك تشابه كبير بين جيلي الذي توج بلقب يورو ٢٠٠٨ تحت قيادة لويس أراجونيس والجيل الحالي لمنتخب اسبانيا بقيادة لويس دي لافوينتي بالاعتماد على "التيكي تاكا " ، جيلنا كان يمتلك دافيد فيا وفيرناندو توريس والجيل الحالي يمتلك ويليامز و يامين لامال ، لكن الجيل الحالي يلعب بطريقة حديثة اكثر .

منتخبا فرنسا وانجلترا ما زالا مرشحين للفوز بلقب اليورو لكن بدون اقناع بسبب الاداء غير المتوقع منهم حتى الآن في البطولة لكنهم فريقين كبيرين يمتلكون لاعبين رائعين للغاية وحققا حتى الان المطلوب منهم بالوصول لربع نهائي اليورو

ارى ان يامين لامال و ويليامز ثنائي اسبانيا وايضا توني كروس و جمال موسيالا نجمى المنتخب الألماني قدموا مستويات رائعة في البطولة وهم افضل لاعبي النسخة الحالية لبطولة كاس امم اوروبا

محمد صلاح قدم مسيرة استثنائية للغاية مع ليفربول وهو لاعب محترف للغاية وانا معجب به بشكل شخصي واتمنى ان يستمر لفترات اطول بالملاعب والجميع يحب مشاهدته يلعب وهو لاعب يمزج بين الموهبة والاحترافية داخل الملعب ولذلك حقق العديد من الانجازات والالقاب واتمنى ان يتوج بالمزيد من البطولات في المستقبل.