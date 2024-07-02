السعودية.. اكتشافات جديدة للزيت والغاز في المنطقة الشرقية والربع الخالي

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين عن اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي.

‎وصرح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بأن "شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تمكنت من اكتشاف حقلين للزيت غير التقليدي، ومكمن للزيت العربي الخفيف، وحقلين للغاز الطبيعي، ومكمنين للغاز الطبيعي، حيث اكتُشف حقل (اللدام) للزيت غير التقليدي في المنطقة الشرقية بعد أن تدفق الزيت العربي الخفيف جدا في بئر (لدام-2) بمعدل 5100 برميل في اليوم، مصحوبا بنحو 4.9 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم".

وأضاف: "كذلك اكتُشف حقل (الفروق) للزيت غير التقليدي في المنطقة الشرقية بعد أن تدفق الزيت العربي الخفيف جدا من بئر (الفروق-4) بمعدل 4557 برميلا في اليوم، مصحوبا بنحو 3.79 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم، واكتُشف أيضا مكمن (عنيزة ب/ج) في حقل (مزاليج) في المنطقة الشرقية، بعد أن تدفق الزيت العربي الخفيف من بئر (مزاليج-62) بمعدل 1780 برميلا في اليوم، مصحوبا بنحو 0.7 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم".

وتابع الوزير: "أما ما يتعلق باكتشافات الغاز الطبيعي، فقد اكتُشف حقل (الجهق) في الربع الخالي بعد أن تدفق الغاز الطبيعي من مكمن (العرب-ج) في بئر (الجهق-1) بمعدل 5.3 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، ومن مكمن (العرب-د) في البئر ذاتها بمعدل 1.1 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم".

وأوضح أنه وإضافة إلى ذلك، "اكتُشف حقل (الكتوف") في الربع الخالي بعد أن تدفق الغاز الطبيعي في بئر (الكتوف-1) بمعدل 7.6 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبا بنحو 40 برميلا يوميا من المكثفات، كما اكتُشف مكمن "حنيفة" في حقل (عسيكرة) في الربع الخالي بعد أن تدفق الغاز الطبيعي في بئر (عسيكرة-6) بمعدل 4.9 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وتدفق في البئر ذاتها من مكمن (الفاضلي) بمعدل 0.6 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبا بنحو 100 برميل يوميا من المكثفات".