تحرير 25 مخالفة لمواعيد غلق المحلات التجارية في جولة لمحافظ القليوبية 

في جولة استمرت لما بعد منتصف الليل قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجوله بمدن بنها والخصوص وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء واللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بشأن الالتزام بالمواعيد الجديدة لغلق المحال والمولات التجارية خلال الفترة من أول يوليو 2024 حتى 26 سبتمبر 2024.



وقد شملت الجوله المرور علي شارع كورنيش النيل بمنطقة الفلل وشارعي الدهشان وسعد زغلول وفريد ندا بمدينة بنها ثم المرور علي محور الخصوص وشارع 135 بحي شرق شبرا الخيمة و15 مايو وميدان المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمه وقد أسفرت الحمله عن تحرير عدد 25 محضر مخالفه لمواعيد الغلق المقررة بمدن بنها والخصوص وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمه منهم ( عدم الالتزام بقرار الغلق - وافتراش عدد من الكافيهات بالشارع العام بالاضافه الي رفع وازاله عدد( ٤) اكشاك مخالفه بشارع ١٣٥ وامتداد شارع ١٥ مايوا بنطاق احياء شرق وغرب شبرا الخيمة

وشدد محافظ القليوبية بضرورة المتابعة لقرار الغلق الجديد وتطبيقه بكل حزم بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية وتكثيف الحملات المفاجئة على كافة الورش والمحال التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المقررة، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ببدء تنفيذ القرار من مساء اليوم .

وناشد الهجان أصحاب المحال والأنشطة التجارية بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الواردة بالقرار الجديد بما يساهم في ترشيد استهلاك الكهرباء ، مشددا أن من يخالف تنفيذ القرار سيعرض نفسة للمسائلة القانونية .



هذا ويتضمن القرار مواعيد فتح وغلق المحال التجارية فتح المحال يومياً في تمام الساعة السابعة صباحاً على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً ، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق المحال الساعة الحادية عشر مساءً ، كما سيتم فتح المولات التجارية يومياً اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحاً.

وفتح المطاعم و الكافيهات والبازارات يوميًا من الساعة السادسة صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي و توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم و الكافيهات، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس و الجمعة و في أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحا ، ونوه المحافظ أن مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يوميًا من الساعة الثامنة صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة السابعة مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين .

ويستثني من المواعيد الواردة بالقرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين .

جاءت الجولة بحضورمحمد مرعي رئيس مدينة بنها والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة واللواء محمد الصحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمه والدكتورة سلوى أبو العينين رئيس مدينة الخصوص وشرطه المرافق