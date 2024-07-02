منتخب كوستاريكا يداعب حلم الصعود لدور الثمانية بكوبا أمريكا 2024

يخوض منتخب كوستاريكا مواجهة نارية أمام باراجواي مساء اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (صباح بعد غد الأربعاء بتوقيت جرينتش) في الجولة الثالثة (الأخيرة) من مرحلة المجموعات في البطولة، المقامة حاليا بالولايات المتحدة، التي تشهد مواجهة أخرى في نفس التوقيت بذات الجولة بين كولومبيا والبرازيل.



وتعقد جماهير منتخب كوستاريكا الآمال لتحقيق حلم شبه مستحيل للصعود إلى دور الثمانية في بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2024)، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

ويبحث منتخب كوستاريكا عن حصد النقاط الثلاث خلال لقائه مع منتخب باراجواي، في انتظار هدية منتخب كولومبيا في لقائه ضد نظيره البرازيلي، من أجل التأهل لمرحلة خروج المغلوب في البطولة.



ويحتل منتخب كوستاريكا المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة، عقب تعادله بدون أهداف مع البرازيل في الجولة الافتتاحية، وخسارته صفر / 3 أمام كولومبيا في الجولة الثانية، ليتأخر بفارق 3 نقاط خلف منتخب البرازيل، صاحب المركز الثاني، فيما يتصدر منتخب كولومبيا الترتيب بست نقاط، ليضمن رسميا تأهله لدور الثمانية في البطولة.