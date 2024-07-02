متابعة الإلتزام بغلق المحلات التجارية بمركز يوسف الصديق بالفيوم

قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، بمتابعة الإلتزام بمواعيد الغلق لترشيد استهلاك الكهرباء تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة الميدانية للتأكد من إلتزام المحلات التجارية والورش بالمواعيد المقررة.

وفي هذا السياق تم تشكيل لجنة من التفتيش المالى والإدارى ومركز السيطرة والأزمات وتراخيص المحال ورؤساء الوحدات المحلية لمتابعة وتفعيل القرار بقرى مركز ومدينة يوسف الصديق، حيث تم تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمطاعم والكافيهات والورش، وذلك عن طريق اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استخدام واستهلاك الكهرباء فى ظل ارتفاع درجات الحرارة، تنفيذا للقرار رقم 247 لسنة 2024 بشأن غلق بعض المحال التجارية

متابعة الإلتزام بمواعيد الغلق بقرى مركز يوسف الصديق بالفيوم

وقامت اللجنة بمتابعة تنفيذ القرار بمركز ومدينة يوسف الصديق وكذلك داخل الوحدات القروية بإشراف رؤساء الوحدات بالمركز بقرى الحامولي والمشرك قبلي والريان والشواشنة وقارون وقصر الجبالي وكحك، وذلك في إطار التوجيهات بضرورة متابعة تنفيذ قرار غلق المحال التجارية لترشيد استهلاك الكهرباء.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قد شدد، على ضرورة المتابعة اليومية، لقرار الغلق الجديد وتطبيقه بكل حزم، بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، موجهاً بتكثيف الحملات المفاجئة على كافة الورش والمحال التجارية، للتأكد من إلتزام أصحابها بالمواعيد المقررة، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ببدء تنفيذ القرار من مساء اليوم.

وناشد "الأنصاري"، أصحاب المحال والأنشطة التجارية، بضرورة الإلتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الواردة بالقرار الجديد بما يساهم في ترشيد استهلاك الكهرباء، مشددا على أن من يخالف تنفيذ القرار سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

هذا ويتضمن القرار مواعيد فتح وغلق المحال التجارية، فتح المحال يومياً في تمام الساعة السابعة صباحاً على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق المحال الساعة الحادية عشر مساءً، كما سيتم فتح المولات التجارية يومياً اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحاً، وفتح المطاعم والكافيهات والبازارات يومياً من الساعة السادسة صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحا.