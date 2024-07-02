الثلاثاء 02 يوليو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

عربى وعالمى

رئيس الوزراء الهنغاري يتوقع وقف إطلاق النار بأوكرانيا.. في هذه الحالة

رئيس الوزراء الهنغاري
رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان وترامب

قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، إن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، قد يحدث في حال فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة.

 

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وقال أوربان في حديث لتلفزيون "إم 1" الهنغاري، يوم الاثنين: "إذا فاز هو (ترامب)، فسيكون هناك وقف إطلاق النار على الأقل، ما سيؤدي إلى سلام ثابت هذه هي مسألة المستقبل، والأمور لن تكون كما هي الآن، وهذا أمر أكيد".

 

وتابع: "ولذلك ينبغي على أوروبا أن تستعد بسرعة للوضع الذي سيبدأ فيه الأمريكيون والروس بالمفاوضات بينهما عاجلا أم آجلا".

 

وأضاف أنه على أوروبا أن تحدد مكانها في هذه المعادلة، ومن يمثل مصالحها، وفي ما تتلخص تلك المصالح.

وأشار إلى أن هنغاريا "لا تستطيع الرد على ذلك"، لأنها بصفتها رئيسة لمجلس الاتحاد الأوروبي لا تتخذ قرارات بدلا عن الدول الأخرى، بل تقدم مقترحات.

 

وأضاف: "نحن لا نقرر أي شيء، بل نساعد في قرار رؤساء الحكومات الـ 27".

 

يذكر أن رئيس الوزراء الهنغاري كان قد التقى ترامب في مارس الماضي، وأعلن في أعقاب اللقاء أن ترامب لا يعتزم مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، وأن الحرب ستنتهي في غياب التمويل لأوكرانيا.

 

 

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