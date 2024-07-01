ترامب تعليقا على قرار "العليا الأمريكية": انتصار كبير للديمقراطية

رحب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بقرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن حصانة الرؤساء، واصفًا إياه بـ"انتصار كبير" للديموقراطية.

وكتب دونالد ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي، "إنه انتصار كبير لديمقراطيتنا ودستورنا، أنا أفتخر بكوني أمريكيًا!"، وفقًا لما ذكرته "فرانس برس".

وفي وقتٍ سابقٍ، قضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن دونالد ترامب يتمتع ببعض الحصانة من الملاحقة القضائية بصفته رئيسًا سابقًا، وهو حكم قد يؤجل محاكمته بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية.

يأتي القرار الذي اتخذ على أسس الانقسام الأيديولوجي بين القضاة بأغلبية 6-3 قبل أربعة أشهر من الانتخابات التي يترشح فيها ترامب عن الحزب الجمهوري لمواجهة الديموقراطي جو بايدن.

واعتبرت المحكمة أن "الرئيس لا يحظى بأي حصانة عن أعماله غير الرسمية" لكن له "الحق على الأقل بحصانة افتراضية عن أعماله الرسمية".

بنيامين نتنياهو: نقترب من القضاء على القدرات العسكرية لحماس وسنواصل تدمير فلولها المسلحة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تقترب من نهاية مرحلة القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس في قطاع غزة، مشدداً على استمرار الجهود لتدمير فلولها المسلحة. وأكد نتنياهو في تصريحاته أن العمليات العسكرية المكثفة ضد مواقع وتحصينات حماس ستستمر بشكل حازم، بهدف حماية الأمن الإسرائيلي والمواطنين.

وأضاف نتنياهو أن الحملة العسكرية تهدف إلى إضعاف قدرات حماس وتقليص إمكانياتها في القطاع، مؤكداً على عزم إسرائيل في التصدي لأي تهديدات قد تنطلق من قطاع غزة، وذلك بما يحقق الأمن والاستقرار للمواطنين الإسرائيليين.

وختم نتنياهو تصريحاته بالشكر للقوات الإسرائيلية على جهودها وتضحياتها في خدمة البلاد وحماية أمنها، معبراً عن ثقته في قدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة في هذه المرحلة الحساسة.

بلينكن .. يجب أن تكون هناك خطة واضحة وقابلة للتحقق لإدارة شؤون قطاع غزة بعد الحرب

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم أن الولايات المتحدة تنخرط في جهود مكثفة مع مصر وقطر لدعم مقترح الرئيس جو بايدن لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال بلينكن إن التحديات الحالية تتطلب جهودًا عالمية موحدة لوقف التصعيد العسكري وإيجاد حلول دائمة للنزاعات في المنطقة.

واشار وزير الخارجية الأميركي على أهمية وجود خطة واضحة وقابلة للتنفيذ لإدارة الشؤون في غزة بعد الحرب الحالية ، وحذر من عواقب عدم وجود خطة ملموسة، حيث قد يؤدي ذلك إلى عودة الاستقطاب والتوترات العنيفة، وتعريض حياة المدنيين للمزيد من الخطر والصراعات المستمرة.

أوضح بلينكن ، أن الولايات المتحدة تعمل بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة، مؤكدًا على ضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية والسياسية لتجنب المزيد من التصعيد وتحقيق السلام المستدام في المنطقة.

وفي ختام تصريحاته، شدد وزير الخارجية الأميركي يجب أن تكون هناك خطة واضحة وقابلة للتحقق لإدارة شؤون قطاع غزة في اليوم التالي للحرب ،إذا لم تكن هناك خطة لحكم غزة فهناك 3 احتمالات هي إما عودة حماس أو احتلال إسرائيلي أو تسود الفوضى.