الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

عربى وعالمى

السلطات الهولندية تقرر تزويد كييف بأول طائرة مقاتلة من طراز "إف-16"

طائرة مقاتلة من طراز
طائرة مقاتلة من طراز "إف-16

أعلنت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرين، أن لاهاي أصدرت إذنا لتوريد 24 طائرة مقاتلة من طراز "إف-16" لنظام كييف، وسيتم إرسال أول دفعة قريبا إلى هناك قريبا.

 

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وقالت أولونغرين في رسالة إلى مجلس النواب الهولندي نُشرت يوم الاثنين: "في التاسع عشر من يونيو أصدر وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي تصريحا بتوريد 24 طائرة من طراز إف-16 وسبعة محركات طائرات إف-16.. وستقوم هولندا قريبا بتسليم أول طائرات إف-16 إلى أوكرانيا".

وكانت وزارة الدفاع الهولندية قد وعدت في وقت سابق بتسليم الدفعة الأولى من طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا نهاية الصيف.

 

وفي وقت سابق صرح عضو البرلمان الأوكراني أليكسي غونشارينكو بأن أولى مقاتلات "إف-16" يمكن أن تظهر في أوكرانيا مطلع شهر يوليو.

 

ومن المتوقع أن تحصل أوكرانيا على أكثر من 60 طائرة "إف-16"، ستقدمها النرويج والدنمارك وهولندا وبلجيكا.

 

وحذر الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرا من أن الجيش الروسي "سيحرق "إف-16" في أوكرانيا وسيفكر بضربها في قواعدها بالدول التي قد تنطلق منها"، وأنها ستلقى مصير دبابات "ليوبارد" الألمانية، ومدرعات "بريدلي" الأمريكية وغيرها من الأسلحة الغربية في أوكرانيا.

وأكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن روسيا ستنظر إلى تسليم طائرات "إف-16" على أنها إشارة نووية متعمدة لحلف الناتو.

 

وشدد لافروف على أن ظهورها في أوكرانيا لن يغير الوضع على خط التماس بأي شكل من الأشكال، وسيتم تدمير هذه الطائرات مثلها مثل أنواع الأسلحة الأخرى.

 

 

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