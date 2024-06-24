السفير الروسي لدى واشنطن: الولايات المتحدة تدعم جرائم نظام كييف

قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف، إن الإدارة الأمريكية تدعم كييف في ارتكاب الجرائم، بما في ذلك الضربات ضد المدنيين، تعليقا على غياب رد فعل واشنطن على الضربة بصواريخ ATACMS ضد المدنيين في سيفاستوبول.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال أنتونوف، على قناة تليجرام التابعة للبعثة الدبلوماسية الروسية، إن "الإدارة الأمريكية تدعم بشكل واضح جرائم نظام كييف، وانحازت إلى جانب الإرهاب الدولي، كما إنها تتغاضى عن الهجمات على المدنيين التي ينفذها أتباع بانديرا".

وتابع السفير الروسي لدى واشنطن:"لا يوجد أي مبرر للأعمال الدموية التي ارتكبتها القوات المسلحة الأوكرانية، فقد ارتُكبت الجرائم عمدًا أثناء تمركز أكبر عدد ممكن من الروس على الشاطئ، ولم يتردد قطاع الطرق حتى في قتل النساء والأطفال في عطلة مسيحية مبجلة".

وأشار إلى أن "محاولات واشنطن لإسكات الجريمة الفظيعة ضد المواطنين الروس تثير الغضب، ولا يمكن للأمريكيين الجلوس في الخارج والتهرب من المسؤولية عن دماء ودموع الأبرياء".

إمداد أوكرانيا بالأسلحة الأمريكية يؤكد رغبتها في مواصلة الحرب



وأكد على إن إمداد أوكرانيا بالأسلحة الأمريكية، ومنحهم الحق في مهاجمة المدنيين، يشهد فقط على رغبة السلطات المحلية في مواصلة الحرب، بغض النظر عن الخسائر البشرية.

وشدد الدبلوماسي الروسي على أنه لا يمكن إطلاق صواريخATACMS دون مشاركة متخصصين أمريكيين ودعم من المخابرات الأمريكية.

وأشار أنتونوف إلى أنه "ليس من قبيل الصدفة أن طائرات العدو بدون طيار تحلق فوق البحر الأسود كل يوم تقريبا، وكل هذا يشير إلى موت السياسة الخارجية الأمريكية الزائفة في المستنقع الدموي للأزمة الأوكرانية، ويصبح من المستحيل تقريبًا على كارهي روسيا تبرير تورطهم المباشر في الصراع في منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي".

يذكر أن أمس الأحد الموافق 23 يونيو، هاجمت أوكرانيا البنية التحتية المدنية في سيفاستوبول بصواريخ ATACMS ذات الرؤوس الحربية العنقودية، وقُتل أربعة أشخاص، بينهم طفلان، وأصيب أكثر من 150 شخصا.

