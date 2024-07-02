ذعر بمدينة الغردقة بعد ظهور قرش ضخم (تفاصيل)

أثار ظهور سمكة قرش في جنوب الغردقة ذعر كبير للمواطنين حيث التقطت كاميرات عدد من العاملين بالأنشطة البحرية اليوم الاثنين، صورا لظهور القرش المحيطي أبيض الطرف وذلك خلال إحدى الرحلات البحرية.

وقال مصدر بوزارة البيئة، في تصريحات صحفية إن قرش الطرف الأبيض المحيطي هو من القروش الكبير الحجم التي تستوطن البحار الاستوائية والمعتدلة الدافئة، وطوله يتجاوز 2 متر، ويتميز بزعانفه الطويلة ذات الأطراف البيضاء.

وأكد أن القرش المحيطي ذات الأطراف البيضاء، عادة ما يكون منفردا وبطيء الحركة، ويميل إلى الإبحار بالقرب من سطح المياه بحثا عن مصادر غذاء محتملة.

ويظهر هذا النوع من القروش سلوكا شبيها بالكلاب عندما يتم جذب اهتمامها، وهي مستعدة للاندفاع إذا أتيحت لها الفرصة.

جدير بالذكر أن محميات البحر الأحمر نفذت دوريات بحرية على الشواطئ للتأكد من عدم ارتكاب أي مخالفات بيئية من شأنها جذب أسماك القرش للشاطئ مع استمرار الدوريات لمناطق المحميات وشواطئ الجزر.

كما اتخذت محميات البحر الأحمر عدة إجراءات وتحذيرات للتعامل مع أسماك القرش بالبحر الأحمر بعد رصد ظهور الماكو بالقرب من جزيرة أبو منقار بالغردقة.

قالت الدكتور سحر مهنا أستاذ ورئيس قسم المصايد بمعهد علوم البحار بخليج السويسلأحد المواقع الإخبارية، إن ظهور أسماك القرش قرب سطح الماء أمر طبيعي فهي في بيئتها وهناك 45 نوعا من أسماك القرش تعيش في البحر الأحمر.