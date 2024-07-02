الأمم المتحدة تعتمد 24 نوفمبر يوماً عالمياً للتوائم الملتصقة بمبادرة سعودية

أصدرت الجمعية العام للأمم المتحدة، الاثنين، قراراً بتسمية 24 نوفمبر من كل عام يوماً عالمياً للتوائم الملتصقة، وذلك بمبادرة من السعودية مع مجموعة النواة للمشروع «البحرين، والمغرب، وقطر، واليمن»؛ لرفع مستوى الوعي حول هذه الحالات الإنسانية، والاحتفاء بالإنجازات في مجال عمليات فصلها.

من جانبه، أوضح الدكتور عبد العزيز الواصل، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمة أمام الجمعية العامة خلال تقديمه المشروع للاعتماد، أن القرار يطالب برفع الوعي حول حالات التوائم الملتصقة في مراحل حياتهم المختلفة.

وبيّن أن المجتمع الدولي تعهد من خلال أهداف التنمية المستدامة بضمان الصحة والرفاه للجميع مع عدم ترك أحد متخلفاً عن الركب، مما يجعل من الأهمية بمكان تعزيز التعاون العالمي والإقليمي؛ لضمان تمتع التوائم الملتصقة بأفضل السبل الممكنة من الصحة والرفاه، ومراعاة حقوق الإنسان.

وأكد الواصل أن صحة الإنسان هي أولوية لدى القيادة السعودية، مستعرضاً دور المملكة الرائد في مجال فصل التوائم الملتصقة، ومثمناً دعم ممثلي منظمتي «الأمم المتحدة للطفولة» و«الصحة العالمية»، المقدم خلال مراحل صياغة القرار والتفاوض عليه.

ويتزامن اختيار يوم 24 نوفمبر مع أول عملية جراحية ناجحة لفصل التوائم الملتصقة عرفها العالم، وذلك عام 1689، واستغرق تنفيذها نحو 10 أيام متواصلة.