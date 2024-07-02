الثلاثاء 02 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

عربى وعالمى

نتساريم تهتز بـ 200 قذيفة هاون فوق مقر قيادة الاحتلال والجيش يطلب الدعم

بوابة الوفد الإلكترونية

قالت مصادر تابعة للمقاومة الفلسطينية، إن القسام قصفت منطقة "نتساريم" ومقر قيادة "جيش" الاحتلال، بأكثر من 200 قذيفة "هاون"، أسفر عنها عدد كبير من القتلى في صفوف جيش الاحتلال، وعدد أكبر من المصابين، مما اضطرت الجنود لطلب دعم جوي.

وأضافت المصادر، أن الحدث لم ينته بعد في "نتساريم" والاشتباكات الضارية متواصلة وفي تصاعد، و الفرقة "99" طلبت من سلاح الجو إنقاذها في "نتساريم" ما يعني أن الحدث كبير جداً.

 

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن حدث صعب ومستمر في غزة، وهبوط طائرات مروحية لنقل جنود مصابين في مستشفى سوروكا .

 

وأشارت الوسائل الإسرائيلية، إلى أن مروحيات انطلقت من وسط النصيرات في غزة، هبطت في مستشفى "سوروكا" في النقب  وأخرى في مستشفى "أسوتا" في "أشدود"

 

ودعت الوسائل الإسرائيلية، المواطنين للصلاة من أجل الجنود.

 

 

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