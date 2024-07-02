زيارة مسائية لمستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبو خليفة

تنفيذًا لتعليمات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، قام الدكتور محمد سامي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، بجولة مسائية لتفقد المنشآت الصحية بالمحافظة.

شملت الزيارة العيادات الخارجية، الطوارئ والاستقبال، القسم الداخلي، واستطلاع آراء المنتفعين حول جودة الخدمات الطبية المقدمة، حيث وجه إدارة رضاء المنتفعين بضرورة التواصل المستمر مع المرضى وذويهم لتلبية احتياجاتهم وتحسين تجربتهم.

واطمأن الدكتور محمد سامي على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، والصيانة المستمرة لكافة التجهيزات، ومتابعة جودة الإجراءات الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ على مدار الـ24 ساعة.