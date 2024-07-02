نشأت الديهي يكشف عن بشرى بشأن قرب انتهاء أزمة الكهرباء (فيديو)

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن قرب انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء، مع وصول أول شحنة غاز مسال إلى مصر، قائلا: ""في السادسة صباحا وصلت أول ناقلة تحمل الغاز المسال، ورست في ميناء العين السخنة، وتم تفريغ حمولتها".

مصر تعاقدت على عدة شحنات غاز مسال؛ من توليد الكهرباء

وقال نشأت الديهي في برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن"،: "مصر تعاقدت على عدة شحنات غاز مسال؛ من أجل مواجهة نقص الغاز المستخدم في توليد الكهرباء، بما يسهم في قرب انتهاء أزمة تخفيف الأحمال".

وتابع نشأت الديهي: "سيتم تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية مرة أخرى؛ كي يتم استخدامه في توليد الكهرباء داخل محطات توليد الكهرباء المصرية".

وأكمل نشات الديهي: "تحملنا خلال الفترة الماضية، ورئيس الوزراء أكد لنا أن أزمة انقطاع الكهرباء ستنتهي قريبا".

وصول أول شحنة غاز مسال



أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، نقلا عن مسؤول حكومي، بوصول أول شحنة من الغاز المسال صباح اليوم الإثنين إلى منطقة العين السخنة؛ لبدء عملية التغييز، وضخها في الشبكة القومية للغاز، من أجل حل أزمة انقطاع الكهرباء في مصر.

وأضافت أن ناقلة الغاز المسال تحمل كميات تقدر بنحو 3.5 مليار قدم مكعب من الغاز، سيتم تحويلها من الغاز المسال إلى الغاز الطبيعي، على أن يتم ضخها في الشبكة القومية للغاز المصرية خلال الأسبوع الحالي.

ووفقا للشبكة الأمريكية، خرجت الناقلة- التي ترفع علم مالطا- من أحد الموانئ الأمريكية خلال منتصف الشهر الماضي، محملة بكميات من الغاز المسال، متجهة إلى الرصيف البحري بالعين السخنة التابع لشركة سوميد.

وخلال مايو الماضي، أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، التعاقد مع شركة “هوج” للغاز المسال النرويجية؛ لاستئجار الوحدة العائمة “هوج جاليون” للغاز الطبيعي المسال؛ بهدف الإسهام في تأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلي خلال أشهر الصيف.