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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

عربى وعالمى

حزب الله ينفذ عدد من العمليات ضد جيش الاحتلال بالحدود اللبنانية الفلسطينية

بوابة الوفد الإلكترونية

نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية يوم الاثنين.

 

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وقال حزب الله في بيانه: دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الإثنين 01-07-2024، وفقًا للآتي:

 

- القطاع الشرقي:

 

1- الساعة 16:10 استهداف موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وإصابته إصابةً مباشرة.

 

2- ‏استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة راموت ‏نفتالي بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة حولا.

 

3- الساعة ‌17:40‌‏ استهداف موقع ‌‏معيان باروخ بقذائف المدفعية وإصابته إصابةً مباشرة مما أدى إلى اندلاع النيران بداخله.

 

4- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة ‌‏المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍّ على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة رب ‏الثلاثين.

 

5- ‏استهداف مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة ‏كفرجلعادي بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة، كردٍّ على ‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة بليدا.

 

 

- القطاع الغربي:

 

1- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة ‏دوفيف بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة ‏كفركلا.

 

2- استهداف مبانٍ ‏يستخدمها جنود ‏العدو الإسرائيلي في مستوطنة غرانوت هجليل بالأسلحة المناسبة وإصابتها ‏إصابة مباشرة، كردٍّ ‏على ‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في ‏بلدة ‏البياضة.

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