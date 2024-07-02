الفرق الرياضية بمركز التنمية الشبابية بالقنطرة غرب تحتفل بذكري 30 يونيو

شهد مركز التنمية الشبابية بالقنطرة غرب

بالاسماعيلية احتفالات بثورة 30 يونيو بمركز شباب القنطرة غرب بمشاركة فرق فنية، برعاية الشباب والرياضة بالاسماعيلية تحت إشراف الدكتور ايهاب صلاح مدير المديرية.

حيث قدمت فرقة مركز التنمية الشبابية بمركز ومدينة القنطرة غرب عرضاً فنياً مميزاً تضمن العرض باقة من أجمل الفقرات الأستعراضية نالت أعجاب الحاضرين ومنها فقرة الصيادين ، جاني الجميل ، بتغني لمين ، التنورة ، البدو ، نوح الحمام ، الضمة، بالاضافة لباقة متنوعة من التراث الاسماعيلي

واشرف على الفعاليات عبد العزيز الصافى رئيس مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية بمركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيليه ونائبه طارق نفادى وعبدالله خطاب امين الصندوق وبعضوية كل من أحمد العمدة وحسين حافظ الشحات وحسام حسن ومحمد سالم وشيماء محمد فوزى وعادل محمود المدير التنفيذى للمركز

وبحضور المهندس إبراهيم مطر نائب رئيس مجلس مدينة القنطرة غرب



بينما استمر الحفل حتى الحادية عشرة مساء والتي قدمته مجموعة من الفقرات الفنية علي انغام السمسمية منها ساره الليل، سلم علي الشهدا، عدى النهار علينا، الجرادل.

اختتمت الاحتفالية الشعبية عرضا فنيا، قدمت فيها مجموعة من اغنيات التراثية منها افتتاحية الفرقة، اسماعيلية ياالي هواكي، وراك وراك، دار الشدوف، كان الجميل، حلوة يا اسماعيلية، انا الاسماعيلي، ابويا وصاني، الله الله يا نور النبي، مصر العظيمة بشعبها، و وسط تفاعل كبير من رواد المركز. بالقنطرة غرب وقدم عبدالعزيز الصافى رئيس مجلس الإدارة الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى والقيادات السياسيه و الشباب والرياضة والفرق المشاركة في الاحتفال