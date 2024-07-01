Africa Specialty Risks تفتتح رسميًا مكتبها في مركز دبي المالي العالمي

أعلنت مجموعة Africa Specialty Risks (ASR)، المتخصصة في إعادة التأمين والمركزة على إفريقيا والشرق الأوسط، عن افتتاح مكتبها في دبي، وهو أول مكتب لها في الشرق الأوسط.

ستعمل "ASR الشرق الأوسط" على توطيد علاقاتها في الإمارة والمنطقة ككل، حيث بدأت المجموعة في ممارسة أعمالها منذ فبراير 2022. يقع المكتب الجديد في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، الذي يعد المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (MEASA).

قال ميكير شاه، الرئيس التنفيذي لـ Africa Specialty Risks: "أنا سعيد جدًا بافتتاح مكتبنا الجديد في دبي. تأسيس وجود في دبي هو خطوة طبيعية لنا بينما نواصل النمو في المنطقة ونعزز قدرتنا على تسهيل وتقليل المخاطر في التجارة بين إفريقيا والشرق الأوسط".

أضاف سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "نرحب بـ ASR الشرق الأوسط في مركز دبي المالي العالمي، الذي يعد الآن أعمق سوق لإعادة التأمين بين لندن وسنغافورة. مع استمرار دبي في الصعود كمركز عالمي للتأمين وإعادة التأمين، فإن هذه الخطوة الاستراتيجية تضع الشركة في موقع مثالي للتوسع وتعزيز تقديم الخدمات للعملاء في الأسواق الرئيسية للنمو".

بدأت ASR في كتابة التأمين في فبراير 2021 ومنذ ذلك الحين قامت بتقليل المخاطر على مشاريع وأصول بقيمة 23 مليار دولار أمريكي، وكذلك كتابة الأعمال في 14 دولة في الشرق الأوسط و49 دولة إفريقية.

يقود توسع الشركة في الشرق الأوسط زهيب أزام، رئيس قسم اداره المخاطر و الازمات في Africa Specialty Risks، الذي سيشغل أيضًا منصب المدير التنفيذي الأول في ASR الشرق الأوسط. معلقًا على هذه الخطوة، قال: "يمثل افتتاح مكتبنا الجديد في مركز دبي المالي العالمي مرحلة نمو مثيرة. يضعنا عند مفترق الطرق العالمي للخدمات المالية والتأمينية وسيسمح لنا بتعميق العلاقات مع الوسطاء وشركات إعادة التأمين والشركات في المنطقة. سيكمل مكتبنا في دبي عملياتنا الحالية والتقدم الذي أحرزناه عبر إفريقيا في تطوير حلول شاملة للتخفيف من المخاطر للأسواق النامية".