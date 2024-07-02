تفاصيل حفل وائل كفوري بمهرجان قرطاج

يستعد المطرب وائل كفوري، لإحياء حفلا غنائيا ضمن حفلات مهرجان قرطاج في دورته الـ58 بتونس، يوم 19 يوليو الجارى، وكشفت إدارة المهرجان عن نفاد التذاكر من فئة الكراسي.

آخر أعمال وائل كفوري

وكان طرح وائل كفوري، مؤخرًا أغنيته الجديدة "حالف عالحب" وتعاون في الأغنية مع منير بوعساف وبلال الزين في التوزيع الموسيقى والتلحين.

وتقول كلمات الأغنية : -

قلبي شو عملت لي فيه

حتى ها القدي بيحبك

بعلمي كان حالف ع الحب

صار عم يحلف بحبك

قلبي شو عملت لي فيه

حتى ها القدي بيحبك

بعلمي كان حالف ع الحب

صار عم يحلف بحبك

وصاير ما بيجيني نوم قبل ما احكيكي

ومعلق من أول يوم بكل شي فيكي

وصاير ما بيجيني نوم قبل ما احكيكي

ومعلق من أول يوم بكل شي فيكي

الضحكة اللي بتضحكيها

والكلمة اللي بتحكيها

بعشقها لأنّها بصوتك

يقبرني كل شي بتحكيه

عندك هضامة الطفلة البعدا بأول حكياتها

من نظرة قلبي بتخطف لي بتجنني بحركاتها

عندك هضامة الطفلة البعدا بأول حكياتها

من نظرة قلبي بتخطف لي بتجنني بحركاتها