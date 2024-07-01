أسامة البيطار: البرمجيات الحرة والمفتوحة مصدر مهم في الأنشطة الاقتصادية والحياة الشخصية

أكد المستشار المحامي أسامه البيطار، الأمين العام للاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، أن البرمجيات الحرة والمفتوحة أصبحت المصدر ذات الأهمية المتزايدة في جميع قطاعات الأنشطة الاقتصادية والحياة الشخصية.

وأضاف البيطار، خلال ندوة " البرامج مفتوحة المصدر بين المزايا والتحديات للعالم العربي"، أنه قد بات الاعتماد من قبل العديد من المستخدمين في أعمالهم علي برامج معينة مثل: برنامج "Firefox" للتصفح، أو "Thunderbird" للبريد الإلكتروني، أو "Libre Office" ضرورة ملحة بعد أن صارت بديلا للبرامج التجارية، أو الاحتكارية التي تستوجب سداد مقابل مادي للاستخدام.

وتناولت الندوة التعريف بالبرامج مفتوحة المصدر من الناحية التقنية، وطرح العديد من التساؤلات منها هل يشكل هذا الأمر إستفادة للمستخدمين، أم أنه يمثل خطرا محدقا على المعلومات والبيانات الخاصة بهم.

كما تناولت الندوة التدابير والمخاطر التي من الممكن أن تنشأ عن تلك الإستخدامات في البرامج مفتوحة المصدر في هذا الشأن.

وقد اقيمت مساء اليوم الأكاديمية العربية الدولية للملكية الفكرية المنبثقة عن الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية ندوة تحت عنوان " البرامج مفتوحة المصدر بين المزايا والتحديات للعالم العربي".

وأدار الندوة وعلق عليها المستشار المحامي أسامة البيطار، أمين عام الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية.