انطلاق ندوة البرامج مفتوحة المصدر للاتحاد العربي للملكية الفكرية بالقاهرة.. صور

أقامت مساء اليوم الأكاديمية العربية الدولية للملكية الفكرية المنبثقة عن الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية ندوة تحت عنوان " البرامج مفتوحة المصدر بين المزايا والتحديات للعالم العربي".

وأدار الندوة وعلق عليها المستشار المحامي أسامة البيطار، أمين عام الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية.

وبدوره تحدث المستشار المحامي أسامه البيطار، الأمين العام للإتحاد، أن البرمجيات الحرة والمفتوحة أصبحت المصدر ذات الأهمية المتزايدة في جميع قطاعات الأنشطة الاقتصادية والحياة الشخصية.

وأضاف البيطار أنه قد بات الإعتماد من قبل العديد من المستخدمين في أعمالهم علي برامج معينة مثل: برنامج "Firefox" للتصفح، أو "Thunderbird" للبريد الإلكتروني، أو "Libre Office" ضرورة ملحة بعد أن صارت بديلا للبرامج التجارية، أو الاحتكارية التي تستوجب سداد مقابل مادي للاستخدام.

وتناولت الندوة التعريف بالبرامج مفتوحة المصدر من الناحية التقنية، وطرح العديد من التساؤلات منها هل يشكل هذا الأمر استفادة للمستخدمين، أم أنه يمثل خطرا محدقا على المعلومات والبيانات الخاصة بهم.

بينما أكد الدكتور وليد أمين، مدير الأكاديمية، أن الندوة ستتناول المعالجة القانونية للبرامج مفتوحة المصدر على النحو الذي سيبدو من الناحية الفنية، وهناك العديد من الأسئلة في هذا الشأن أيضا تبحث عن إجابة وهو ما سيجيب عنه المحاضرون في تلك الندوة والتي تدخل في إطار سلسلة الندوات التعريفية بحقوق الملكية الفكرية في المجتمعات العربية التي ستقيمها الأكاديمية العربية الدولية للملكية الفكرية خلال الفترة القادمة تحت رعاية الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية.

كما تناولت الندوة التدابير والمخاطر التي من الممكن أن تنشأ عن تلك الإستخدامات في البرامج مفتوحة المصدر في هذا الشأن.

تحدث في الندوة الدكتور محمد خليف، استشاري الابتكار والتحول الرقمي ومقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور حسام لطفي، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة بني سويف، وأستاذ كرسي حق المؤلف بمنظمة يونسكو مصر.

يذكر أن الأكاديمية العربية الدولية للملكية الفكرية كانت قد أعدت خطة مفصلة عن برامجها التدريبية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ والمنشورة على الموقع الإلكتروني الخاص بها.