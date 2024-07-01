محمد فاروق: بيراميدز بدأ مبررات ضياع الدوري

أكد الإعلامي محمد فاروق أن نادي بيراميدز بدأ البحث عن مبررات في حال خسارة لقب بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم على الرغم تصدر الفريق السماوي لجدول مسابقة الدوري.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" نادي بيراميدز يدافع عن حقوق الفريق في المنافسة على الفوز بلقب بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم وسط منافسة قوية مع النادي الأهلي ".



وأضاف:" عندما تقرأ بيان نادي بيراميدز وما بين السطور تجد أن النادي بدأ يبحث عن مبررات في حال ضياع مسابقة الدوري الممتاز ".