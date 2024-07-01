مستحضرات المغنيسيوم تقاوم بنجاح ارتفاع ضغط الدم

أظهرت الدراسة أن الكريمات والمستحضرات المحتوية على المغنيسيوم يمكن أن تقاوم بنجاح ارتفاع ضغط الدم وكان للناس تأثير إيجابي قوي لدرجة أنهم يمكن أن يتخلوا عن الحبوب.

يمكن استخدام الكريمات التي تحتوي على المغنيسيوم كبديل أو مكمل للعلاج الطبي لارتفاع ضغط الدم، كما أظهرت دراسة أجراها علماء من مركز تعليم وبحوث المغنيسيوم في هاواي. يمكن أن تصبح هذه الكريمات طريقة جديدة واعدة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، والذي يؤثر على الملايين من الناس.

ومن المعروف أن ارتفاع ضغط الدم يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية والخرف الوعائي.

ولاحظ العلم منذ فترة طويلة أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم غالبا ما يعانون من نقص المغنيسيوم، مما يساعد الجسم على تنظيم تدفق الدم والآن اتضح أن المنتجات الخارجية التي يتم امتصاصها من خلال الجلد يمكن أن تزيد بشكل كبير من مستوى هذا المعدن في الدم.

هذه هي الدراسة الأولى التي تتبعت امتصاص المغنيسيوم بالكريمات من خلال جلد الإنسان لإنها خطوة مهمة إلى الأمام في تحديد ما إذا كان يمكن استخدام هذه الكريمات والمستحضرات كبديل لحبوب ارتفاع ضغط الدم. تشير النتائج الأولية بوضوح إلى أن كريمات المغنيسيوم هي بديل قيم وفعال للأدوية المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من ضحايا ارتفاع ضغط الدم لا يتناولون حبوب منع الحمل بسبب صعوبة هضمها، وبالتالي يزداد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة ذات النتيجة المحزنة بشكل كبير والكريمات التي تحتوي على المغنيسيوم أسهل بكثير في الاستخدام على أساس يومي.

وعلى سبيل المثال، يمكنك ببساطة فركها في الجلد بعد الاستحمام ومن الممكن أن تمر هذه الكريمات في المستقبل بدراسة أكبر في المستقبل، وبعد ذلك يوصى بمكافحة ارتفاع ضغط الدم.