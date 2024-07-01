كشف لغز سرقة أموال ومجوهرات من فيلا الفنانة فاطمة عيد

توصلت أجهزة البحث الجنائي في مديرية أمن الجيزة، إلى القبض على المتهمة بـ سرقة الفنانة فاطمة عيد بمدينة السادس من أكتوبر.

وتقدمت الفنانة فاطمة عيد، ببلاغ إلى أجهزة الأمن بالجيزة بسرقة أموال ومشغولات ذهبية من داخل الفيلا الخاصة بها بمدينة 6 أكتوبر.

وتنفيذا لتوجيهات اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، وعلى الفور تم تكثيف البحث، وتبين أن الخادمة تعمل لديها، وتم القبض عليها، واعترفت بارتكاب الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة عقب إقرار المتهمة بارتكاب الحادث، وأحيلت إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ومن جهة أخرى تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من جهودها بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق أكتوبر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة في أحد العقارات بمنطقة حدائق أكتوبر وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، العثور على جثمان سيدة في حالة تعفن داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق أكتوبر وتم إيداع الجثمان المشرحة تحت تصرف النيابة في الجيزة.