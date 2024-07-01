أفضل أدعية قبل النوم.. باسمك ربي وضعت جنبي

من السنن ذكر الله عز وجل قبل النوم والنوم على طهارة، كما أوصى الرسول "صلى الله عليه وسلم" بقول دعاء قبل النوم إذا أتى الشخص مضجعه، وذلك بعد أن يتوضأ ثم ينام على جانبه الأيمن وبذلك يكون النوم نفسه عبادة .

"باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعهُ، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ بِه عبادك الصالحين".

"اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيّك الذي أرسلت".

اللهم فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، قال: قلها إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك

اللهم أمتعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني وانصرني على عدوي وأرني منه ثأري اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين ومن الجوع فإنه بئس الضجيع

"باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصّالحين".

"اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا وربّ كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر".

"بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي، وأخسئ شيطاني، وفك رهاني، واجعلني في الندي الأعلى".

"اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، اللهم إن توفيتها فاغفر لها وإن أحييتها فاحفظها، اللهم إني أسألك العافية".