ميمي جمال تتعاقد على مسلسل "العتاولة" الجزء الثاني

تعاقدت الفنانة الكبيرة ميمي جمال، على المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل العتاولة بطولة النجم أحمد السقا.

وكان حقق الجزء الأول من مسلسل العتاولة، نجاح كبير خلال عرضه بالموسم الرمضاني الماضي 2024، وكان يعرض حصريًا عبر شبكة قنوات mbc.

قصة مسلسل العتاولة

في إطار من التشويق والإثارة، يتبع العمل قصة الشقيقان (خضر) و(نصار)، واللذان يعملا في مجال النصب والجريمة، مما يضعهما في العديد من العقبات والمخاطر.

أبطال مسلسل العتاولة الجزء الأول

مسلسل العتاولة ، بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، فريدة سيف النصر، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، هدى الإتربي، والعمل كان من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

