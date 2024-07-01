الثلاثاء 02 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

ثقافة وفن

ميمي جمال تتعاقد على مسلسل "العتاولة" الجزء الثاني

ميمي جمال
ميمي جمال

تعاقدت الفنانة الكبيرة ميمي جمال، على المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل العتاولة بطولة النجم أحمد السقا.

وكان حقق الجزء الأول من مسلسل العتاولة، نجاح كبير خلال عرضه بالموسم الرمضاني الماضي 2024، وكان يعرض حصريًا عبر شبكة قنوات mbc.

قصة مسلسل العتاولة

في إطار من التشويق والإثارة، يتبع العمل قصة الشقيقان (خضر) و(نصار)، واللذان يعملا في مجال النصب والجريمة، مما يضعهما في العديد من العقبات والمخاطر.

أبطال مسلسل العتاولة الجزء الأول

مسلسل العتاولة ، بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، فريدة سيف النصر، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، هدى الإتربي، والعمل كان من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.
 

مواد متعلقة

لطيفة تطرح كليب أغنية "الورق"

تفاصيل وموعد حفل فرقة "نظرة" للإنشاد الديني

تكريم أسامة عباس في افتتاح مهرجان المسرح المصري الـ 17

لطيفة تطرح كليب "مطول الوجع"

مهرجان المسرح المصري يكرم عبد الله سعد خلال دورته الـ 17

موعد ختام اليوبيل الذهبي لمهرجان جمعية الفيلم

فعاليات مكتبة مصر الجديدة والمستقبل ومتحف الطفل في يوليو

مدحت صالح يطرب جمهور الأوبرا بأروع أغانيه.. صور

الجريدة الورقية